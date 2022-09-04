«Локомотив» в большинстве проиграл «Ахмату»

В матче восьмого тура РПЛ московский «Локомотив» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Мохамед Конате и Лечи Садулаев. Хозяева ответили мячом Антона Миранчука, реализовавшего пенальти.

Отметим, что на 28-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил автор первого гола Конате.

Команда Андрея Талалаева набрала 12 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с девятью очками опустился на девятую строчку.

РПЛ

8-й тур

«Локомотив» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) - 1:2 (1:1)

Голы: Миранчук, 42 (ч пенальти) - Конате, 3; Садулаев, 62.

Предупреждения: Керк, 8; Магкеев, 33; Касано, 71 - Конате, 11; 28; Быстров, 22; Трошечкин, 74.

Удаление: Конате, 28.