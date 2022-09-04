«Рубин» поделил очки с «Аланией», ведя по ходу встречи со счетом 2:0

Футболисты «Рубина» на своем поле сыграли вничью с «Аланией» (2:2) в матче восьмого тура Первой лиги.

Отметим, что в составе казанской команды голы забили нападающий Виталий Лисакович (51-я минута) и защитник Илья Самошников (65). Соперник ответил забитыми мячами Ислама Машукова (82) и Хетага Кочиева (87).

Добавим, что подопечные Леонида Слуцкого набрали 13 очков и расположились на восьмом месте в турнирной таблице первенства. Владикавказская команда идет третьей (15 очков).

В следующем туре «Рубин» отправится в гости к «Велесу», а «Алания» дома встретится с «КАМАЗом». Обе игры состоятся 11 сентября.

Первая лига

8-й тур

«Рубин» – «Алания» – 2:2 (0:0)

Голы: Лисакович, 51. Самошников, 65 – Машуков, 82 (с пенальти). Кочиев, 87.