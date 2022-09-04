Дебютный гол Антони помог «Манчестер Юнайтед» нанести «Арсеналу» первое поражение в сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Англии.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд, отличившийся дублем на 66-й и 76-й минутах, а также отдавший результативную передачу на новичка клуба Антони (35). Соперник ответил голом Букайо Сака (60).

Таким образом, «Арсенал» впервые потерял очки в текущем сезоне АПЛ. В данный момент подопечные Микеля Артета занимают первое место, набрав 15 очков. «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку (12 очков).

11 сентября «Арсенал» сыграет дома против «Эвертона», а «МЮ» в тот же день отправится в гости к «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

6-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 3:1 (1:0)

Голы: Антони, 35. Рэшфорд, 66, 76 – Сака, 60.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Мартинес (Магуайр, 81), Варан, Далот, Фернандеш, Эриксен, Мактоминей, Рэшфорд (Каземиро, 81), Антони (Роналду, 58), Санчо (Фред, 67).

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 81), Салиба, Габриэл, Зинченко (Нкетиа, 74), Локонга (Виейра, 74), Джака, Сака, Эдегор (Смит-Роу, 74), Мартинелли, Жезус.

Предупреждения: Салиба (24), Мактоминей (71), Жезус (77), Магуайр (81), Сака (88).