Менхенгладбахская «Боруссия» минимально уступила «Майнцу» на своем поле

«Боруссия» из Менхенгладбаха дома проиграла «Майнцу» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Германии.

Отметим, что на 53-й минуте встречи защитник хозяев Ко Итакура был удален с поля. Спустя две минуты гости отличились забитым мячом в исполнении Арона Карикола.

В данный момент «Майнц» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав десять очков. «Боруссия» располагается на девятой строчке (8 очков).

10 сентября «Майнц» сыграет в гостях против «Хоффенхайма», а «Боруссия» на выезде встретится с «Фрайбургом».

Чемпионат Германии

5-й тур

«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Майнц» – 0:1 (0:0)

Гол: Карикол, 55.

Удаление: Итакура, 53.