Менхенгладбахская «Боруссия» минимально уступила «Майнцу» на своем поле

«Боруссия» из Менхенгладбаха дома проиграла «Майнцу» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Германии.
Отметим, что на 53-й минуте встречи защитник хозяев Ко Итакура был удален с поля. Спустя две минуты гости отличились забитым мячом в исполнении Арона Карикола.
В данный момент «Майнц» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав десять очков. «Боруссия» располагается на девятой строчке (8 очков).
10 сентября «Майнц» сыграет в гостях против «Хоффенхайма», а «Боруссия» на выезде встретится с «Фрайбургом».
Чемпионат Германии
5-й тур
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Майнц» – 0:1 (0:0)
Гол: Карикол, 55.
Удаление: Итакура, 53.
источник: «Советский спорт»