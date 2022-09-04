«Акрон» объявил об уходе Панова с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Акрона» сообщила о том, что команду покинул ее главный тренер Виталий Панов.

По информации источника, в скором времени будет объявлено имя нового наставника тольяттинцев.

Напомним, что Панов тренировал «Акрон» с марта этого года. В текущем сезоне коллектив занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав пять очков в восьми турах.

Клуб одержал победу над «Краснодаром-2» (1:0), два раза сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а также проиграл «Волгарю» (0:1), «Шиннику» (2:3), «СКА-Хабаровску» (0:3), «КАМАЗу» (0:4) и «Балтике» (1:3).