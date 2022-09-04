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«Вильярреал» разгромил «Эльче» и поднялся на третье место в таблице Ла Лиги

Выше находятся лишь «Барселона» и «Реал».
04 сентября 2022 21:30
автор: Владислав Корегин

«Вильярреал» одержал свою третью победу в новом сезоне чемпионата Испании, обыграв на своем поле «Эльче» со счетом 4:0.

В составе «желтой субмарины» голы забили Жерар Морено (26-я минута), Джованни Ло Чельсо (36), Франсис Коклен (89) и Хосе Луис Моралес (90+4).

Таким образом, подопечные Унаи Эмери набрали десять очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Эльче» идет 19-м (1 очко).

11 сентября «Вильярреал» отправится в гости к «Бетису», а «Эльче» в тот же день на своем поле примет «Атлетик».

Чемпионат Испании

4-й тур

«Вильярреал» – «Эльче» – 4:0 (2:0)

Голы: Морено, 26. Ло Чельсо, 36. Коклен, 89. Моралес, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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