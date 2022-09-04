Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о победе клуба в матче АПЛ с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча шестого тура чемпионата Англии, в котором его клуб одержал домашнюю победу над «Арсеналом» (3:1).

Отметим, что в составе «красных дьяволов» дублем отличился Маркус Рэшфорд. Еще один гол забил новичок команды Антони.

– Мы счастливы и довольны победой, а также выступлением против хорошей команды. Они сыграли очень хорошо. У команды есть характер. Команда способна справиться с неудачами. Это показывает наш характер – мы действительно улучшили это, – цитируют тен Хаг британские СМИ.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Манкунианцы» выиграли свой четвертый матч кряду.

11 сентября «МЮ» на выезде встретится с «Кристал Пэлас».