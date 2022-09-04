Голы Ловрена и Мостового позволили «Зениту» одержать волевую победу над «Спартаком» в Москве

Центральный матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга – 2:1.

Отметим, что в прошедшей встрече красно-белые открыли счет на 21-й минуте усилиями нападающего Александра Соболева.

На 48-й минуте защитник гостей Деян Ловрен уравнял шансы команд, отличившись после розыгрыша углового. Спустя 12 минут Андрей Мостовой вывел сине-бело-голубых вперед, точно отправив мяч в дальний угол ворот голкипера Александра Максименко.

Таким образом, «Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом», а подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ростову». Оба матча пройдут 11 сентября.

Чемпионат России

8-й тур

«Спартак» – «Зенит» – 1:2 (1:0)

Голы: Соболев, 21 – Ловрен, 48. Мостовой, 60.

«Спартак»: Максименко, Денисов (Рыбус, 63), Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов (Умяров, 52), Мартинс (Пруцев, 64), Зобнин, Игнатов (Кейта, 52), Промес, Соболев (Николсон, 71).

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Ловрен, Родригао, Караваев, Барриос, Вендел (Алип, 90+5), Кузяев, Малком (Бакаев, 81), Мостовой (Клаудиньо, 66), Кассьерра (Сергеев, 66).

Предупреждения: Промес (42), Вендел (42), Родригао (62), Рыбус (90).