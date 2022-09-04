Семак о матче со «Спартаком»: Победа - абсолютно справедливый итог

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче восьмого тура РПЛ.

«Это была напряженная игра против принципиального соперника. Пришлось отыгрываться, а это всегда непросто. Если говорить о качестве игры, то мы абсолютно довольны - ребята создали большое количество моментов. Минус - не смогли забить в первом тайме и во втором забить еще, чтобы более спокойно завершить игру.

Победа - абсолютно справедливый итог, ребята заслужили ее в непростом матче против хорошего соперника. Этот шаг сделали, будем готовиться к следующему, он уже через неделю», - приводит слова специалиста пресс-служба питерского клуба.

Напомним, центральный матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга - 2:1.

Таким образом, «Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом».