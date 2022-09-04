СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу», россиянин провел на поле почти весь матч

Монегаски начинают поправлять свои дела в чемпионате Франции.
04 сентября 2022 23:42
автор: Александр Шульгин

В матче шестого тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Ниццу».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Брель Эмболо.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут основного времени, но уже в добавленное был заменен на Исмаила Якобса.

«Монако» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Ницца» с пятью очками опустилась на 15-ю строчку.

Лига 1
6-й тур
«Ницца» - «Монако» - 0:1 (0:0)
Гол: Эмболо, 69.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Удинезе» разгромил «Рому» Моуринью, забив четыре безответных мяча
Римляне потерпели первое поражение в чемпионате Италии.
04.09.2022 23:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу», россиянин провел на поле почти весь матч
Монегаски начинают поправлять свои дела в чемпионате Франции.
04.09.2022 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Семак о матче со «Спартаком»: Победа - абсолютно справедливый итог
«Зенит» в Москве обыграл «Спартак».
04.09.2022 23:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Голы Ловрена и Мостового позволили «Зениту» одержать волевую победу над «Спартаком» в Москве
Голы Ловрена и Мостового позволили «Зениту» одержать волевую победу над «Спартаком» в Москве
Команда Сергея Семака единолично возглавила таблицу РПЛ.
04.09.2022 22:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о победе клуба в матче АПЛ с «Арсеналом»
Лондонская команда потерпела свое первое поражение в сезоне.
04.09.2022 21:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Вильярреал» разгромил «Эльче» и поднялся на третье место в таблице Ла Лиги
Выше находятся лишь «Барселона» и «Реал».
04.09.2022 21:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мостовой вывел «Зенит» вперед в матче со «Спартаком»
Питерцы перевернули ход встречи во втором тайме.
04.09.2022 21:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Адана Демирспор» спасся в концовке матча с «Хатайспором», Дзюба вышел на замену на 63-й минуте
Команда российского форварда смогла уйти от второго поражения в сезоне.
04.09.2022 21:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бальде дебютировал за «Спартак»
Форвард вышел на замену во втором тайме матча с «Зенитом».
04.09.2022 21:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ловрен сравнял счет в матче «Спартак» - «Зенит»
Питерцы отыгрались после розыгрыша углового.
04.09.2022 21:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика