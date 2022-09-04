«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу», россиянин провел на поле почти весь матч

В матче шестого тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде обыграл «Ниццу».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Брель Эмболо.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут основного времени, но уже в добавленное был заменен на Исмаила Якобса.

«Монако» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Ницца» с пятью очками опустилась на 15-ю строчку.

Лига 1

6-й тур

«Ницца» - «Монако» - 0:1 (0:0)

Гол: Эмболо, 69.