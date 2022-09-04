«Удинезе» разгромил «Рому» Моуринью, забив четыре безответных мяча

В матче пятого тура итальянской серии А «Удинезе» на своем поле разгромил «Рому».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иенома Удоджи, Лазар Самарджич, Роберто Перейра и Санди Ловрич.

«Удинезе» набрал десять очков и догнал тройку лидеров.

«Рома» потерпела первое поражение в сезоне и с десятью очками делит места с третьего по пятое с тем же «Удинезе» и «Аталантой».

Серия А

5-й тур

«Удинезе» - «Рома» - 4:0 (1:0)

Голы: Удоджи, 5; Самарджич, 56; Перейра, 75; Ловрич, 82.