Гильермо Абаскаль: Мы должны принять поражение с холодной головой

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал порадение своей команды в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

«Игра разбилась на две части. Первая - до нашего гола, все было нормально, и вторая - после забитого мяча, когда все пошло не так, как нужно. Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой. Жаль, конечно, что в игре, где мы имели пространство, не смогли его использовать. Но нужно работать дальше и идти вперед», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, центральный матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга - 2:1.

Таким образом, «Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).