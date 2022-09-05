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Гильермо Абаскаль: Мы должны принять поражение с холодной головой

Наставник «Спартака» не склонен посыпать голову пеплом после неудачного матча с чемпионом страны.
05 сентября 2022 10:48
автор: Александр Шульгин

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал порадение своей команды в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

«Игра разбилась на две части. Первая - до нашего гола, все было нормально, и вторая - после забитого мяча, когда все пошло не так, как нужно. Мы проиграли, но должны принять это с холодной головой. Жаль, конечно, что в игре, где мы имели пространство, не смогли его использовать. Но нужно работать дальше и идти вперед», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, центральный матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга - 2:1.

Таким образом, «Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

источник: ФК «Спартак»
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