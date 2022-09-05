Стало известно, за сколько Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед»

Семья американских миллиардеров Глейзеров, владеющее английским «Манчестер Юнайтед», готово продать клуб.
По информации британской прессы, сумма потенциальной сделки оценивается в 4,35 миллиарда евро.
Как сообщает источник, на клуб уже нашлись два возможных покупателя: самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф и инвестиционный фонд из Дубая.
Напомним, весной сменил хозяина лондонский «Челси». Владевший клубом россиянин Роман Абрамович был вынужден продать клуб из-за персональных санкций властей Великобритании.