Тер-Штеген рассказал, что изменил в «Барселоне» Хави с приходом на пост главного тренера

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген поделился своими впечатлениями от работы бывшего футболиста каталонцев Хави на посту главного тренера команды.

«У Хави есть четкая идея, которую мы не делали годами. Он восстановил то, что мы хотели. Он работает эффектно. Каждый из нас борется за товарища по команде рядом и за всю команду», - приводит слова вратаря зарубежная пресса.

Напомним, после четырех туров «Барселона» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего мадридского «Реала».

В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» попали в «группу смерти» вместе с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и чешской «Викторией».