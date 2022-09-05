СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тер-Штеген рассказал, что изменил в «Барселоне» Хави с приходом на пост главного тренера

Каталонцы успешно стартовали в новом сезоне Ла Лиги.
05 сентября 2022 12:23
автор: Александр Шульгин

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер-Штеген поделился своими впечатлениями от работы бывшего футболиста каталонцев Хави на посту главного тренера команды.

«У Хави есть четкая идея, которую мы не делали годами. Он восстановил то, что мы хотели. Он работает эффектно. Каждый из нас борется за товарища по команде рядом и за всю команду», - приводит слова вратаря зарубежная пресса.

Напомним, после четырех туров «Барселона» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от лидирующего мадридского «Реала».

В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» попали в «группу смерти» вместе с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и чешской «Викторией».

Это интересно:
Титов, Кураньи и Алдаир подтвердили свое участие в Кубке Легенд
Традиционный турнир пройдет в Москве.
05.09.2022 12:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тер-Штеген рассказал, что изменил в «Барселоне» Хави с приходом на пост главного тренера
Каталонцы успешно стартовали в новом сезоне Ла Лиги.
05.09.2022 12:23
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стало известно, за сколько Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед»
У клуба есть два потенциальных покупателя.
05.09.2022 11:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гильермо Абаскаль: Мы должны принять поражение с холодной головой
Наставник «Спартака» не склонен посыпать голову пеплом после неудачного матча с чемпионом страны.
05.09.2022 10:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Удинезе» разгромил «Рому» Моуринью, забив четыре безответных мяча
Римляне потерпели первое поражение в чемпионате Италии.
04.09.2022 23:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Монако» с Головиным обыграл «Ниццу», россиянин провел на поле почти весь матч
Монегаски начинают поправлять свои дела в чемпионате Франции.
04.09.2022 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Семак о матче со «Спартаком»: Победа - абсолютно справедливый итог
«Зенит» в Москве обыграл «Спартак».
04.09.2022 23:18
Футбол
автор: Александр Шульгин
Голы Ловрена и Мостового позволили «Зениту» одержать волевую победу над «Спартаком» в Москве
Голы Ловрена и Мостового позволили «Зениту» одержать волевую победу над «Спартаком» в Москве
Команда Сергея Семака единолично возглавила таблицу РПЛ.
04.09.2022 22:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о победе клуба в матче АПЛ с «Арсеналом»
Лондонская команда потерпела свое первое поражение в сезоне.
04.09.2022 21:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Вильярреал» разгромил «Эльче» и поднялся на третье место в таблице Ла Лиги
Выше находятся лишь «Барселона» и «Реал».
04.09.2022 21:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.09.2022: на кону 14 299 414 рублей!
5 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот и сказочке конец… Как Медведев потерял на US Open титул и первую ракетку мира
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке минувшей ночью из четырех россиян в четвертьфинал пробился один Карен Хачанов. Даниил Медведев в четырех партиях проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Спартак» к чемпионству не готов — доказано Мостовым! Как красно-белые проиграли дома «Зениту» матч за первое место
В центральном матче 8-го тура РПЛ чемпион страны одержал волевую победу в Тушине (2:1) и по-прежнему возглавляет таблицу.
«МЮ» выздоравливает! Как «красные дьяволы» прихлопнули лидера АПЛ дебютным голом Антони и дублем Рэшфорда
В 6-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага выиграла у «Арсенала» (3:1), одержав четвертую победу подряд.
Двойной юбилей Ферстаппена на домашней трассе! Итоги Гран-при Нидерландов
Макс Ферстаппен на «Ред Булле» выиграл 30-ю в карьере гонку, сделав очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу.
Удав по прозвищу Орел. Как Хабиб Нурмагомедов доказал миру, что борец сильнее боксера и каратиста
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о непобедимом мастере смешанных единоборств, первым из наших бойцов завоевавшем титул чемпиона UFC – самый престижный в мире ММА.
Пиняев вернулся, а героем стал Дивеев! Как ЦСКА прервал черную гостевую серию победой над «Крыльями»
В матче 8-го тура РПЛ армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Игоря Дивеева.
«Безнадега из Суперкубка точно не повторится, ставлю на 1:1!» Ловчев — о матче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, давая «Плеймейкеру» прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ (4 сентября, 20:00), высказал уверенность, что эта игра не будет иметь ничего общего с разгромом красно-белых питерцами в Суперкубке два месяца назад.
Ган превратил лицо Туивасы в кровавую маску! Итоги UFC Paris
В Париже прошел первый в истории Франции турнир UFC, в главном бою которого Сирил Ган нокаутировал Тая Туивасу и стал претендентом в супертяжелом весе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика