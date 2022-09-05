Титов, Кураньи и Алдаир подтвердили свое участие в Кубке Легенд

Егор Титов, Кевин Кураньи и Алдаир подтвердили свое участие в традиционном Кубке Легенд, сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, ранее в Москве состоялась жеребьевка турнира. Финалисты прошлого турнира традиционно были разведены по разным группам.
В итоге группу А составили легенды России, Португалии и Казахстана. В квартете В выступят сборная легенд, легенды Турции и легенды Бразилии.
10 сентября пройдут матчи группового этапа. На 11 число запланированы решающие встречи. Турнир пройдет в ДС «Мегаспорт».
источник: РФС