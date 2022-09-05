Титов, Кураньи и Алдаир подтвердили свое участие в Кубке Легенд

Вот и сказочке конец… Как Медведев потерял на US Open титул и первую ракетку мира

На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке минувшей ночью из четырех россиян в четвертьфинал пробился один Карен Хачанов. Даниил Медведев в четырех партиях проиграл австралийцу Нику Кирьосу.