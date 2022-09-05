В «Спартаке» рассказали о сроках восстановления Литвинова и Мартинса

В московском «Спартаке» рассказали о сроках восстановления полузащитников Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса после травм, полученных в матче восьмого тура РПЛ против «Зенита».

«Руслан, Кристофер, скорейшего выздоровления! О сроках восстановления Мартинса станет известно чуть позднее.

Ожидаем возвращения Литвинова на поле через 3 недели», - сообщается в заявлении клубной пресс-службы красно-белых.

Напомним, центральный матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» завершился победой клуба из Санкт-Петербурга - 2:1.

Таким образом, «Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).