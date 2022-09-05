Новичок ЦСКА Мендес удивился высокому уровню РПЛ

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался об уровне российской премье-лиги.

«Честно говоря, я не был знаком с чемпионатом России, но потом удивился высокому уровню, с которым столкнулся. Все соперники очень сильные, а поля, на которых мы играем, великолепные. Повторюсь, что я набираю кондиции, а наша команда сыгрывается. Думаю, мы нашли сочетания, которые позволяют нам показывать хороший зрелищный футбол и двигаться вперед», - сказал футболист ЦСКА пресс-службе команды.

Напомним, что армейцы купили Мендеса у чилийского «Эспаньола» в конца июля, заплатив за 22-летнего футболиста 2,5 млн евро и подписав с ним трехлетний контракт.

За ЦСКА Мендес провел пять матчей и не отличился результативными действиями.