Полузащитник Клаудиньо заявил, что не мог спокойно сидеть на скамейке запасных в игре со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об эмоциях в первом матча после перенесенной травмы.

Напомним, что 25-летний хавбек сине-бело-голубых вышел на замену в матче 8-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:1). Травму же он получил в 4-м туре в игре против «Ахмата» (0:0).

«Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам. Безумно рад, что мы победили, ведь матч складывался для нас непросто. Так что эмоции самые положительные — и от того, что я вернулся, и от того, что «Зенит» набрал важные три очка», - приводит слова футболиста «Зенита» пресс-служба клуба.

«Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом», а команда Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ростову». Оба матча пройдут 11 сентября.