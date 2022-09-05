«Лукойл» не будет до зимы искать «Спартаку» нового спортивного директора

Новый собственник «Спартака» «Лукойл» не назначит до зимы нового спортивного директора клуба, сообщает «Метарейтинг».

Напомним, что Лука Каттани ушел с данного поста в июле 2022 года.

По данным источника, клуб все равно ограничен в средствах на приобретение футболистов до наступления нового календарного года. К тому же, «Лукойл» доверяет тренерскому штабу Гильермо Абаскаля, который будет выполнять функции спортивного директора вместе с генеральным директором Евгением Мележиковым и техническим координатором Артемом Ребровым.

Добавим, что «Спартак» на данный момент занимает пятое место в российской премьер-лиге с отставанием от лидера «Зенита» в 4 очка. 11 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Ростовом».