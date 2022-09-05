«Локомотив» уволил Комппера, за команду будет отвечать Циннбауэр

«Локомотив» объявил об увольнении из тренерского штаба немецкого специалиста Марвина Комппера.

С этого момента за подготовку команды будет отвечать главный тренер Йозеф Циннбауэр.

Напомним, что несмотря на то, что Циннбауэр пришел 30 июня на должность главного тренера «Локомотива», за результаты основной команды в первую очередь нес ответственность Комппер, который остался в московской команде после ухода Маркуса Гисдоля в марте.

Железнодорожники набрали после 8 туров чемпионата России 9 очков и идут на девятом месте. В ФОНБЕТ Кубке России красно-зеленые проиграли в первом матче группового этапа «Пари НН» (0:2).