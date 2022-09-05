Полузащитник «Зенита» Клаудиньо - о травме бедра: Никому не пожелаю испытать подобное

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своем состоянии после перенесенной травмы бедра.

Напомним, что 25-летний хавбек сине-бело-голубых вышел на замену в матче 8-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:1). Травму же он получил в 4-м туре в игре против «Ахмата» (0:0).

«Теперь уже все в порядке. Это был очень сложный и грустный период, когда ты сидишь на трибуне, переживаешь за парней, но сделать ничего не можешь. Никому не пожелаю испытать подобное. И то, что я вернулся на поле в таком знаковом матче, имеет для меня большое значение — это ощутимо прибавляет уверенности. Во вчерашней игре было несколько моментов, в которых стык с соперником мог бы закончиться для меня чем-то неприятным, но, слава Богу, этого не произошло. Так что я готов на 100 процентов и заряжен нашей победой — впереди неделя интенсивной работы, чтобы в максимальной готовности подойти к следующему матчу», - сказал полузащитник «Зенита» пресс-службе клуба.

«Зенит» набрал 20 очков и остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет пятым (16 очков).

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома с «Оренбургом», а команда Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ростову». Оба матча пройдут 11 сентября.