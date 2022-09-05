Экс-форвард сборной Англии Агбонлахор считает, что «Ливерпуль» не будет бороться за чемпионство АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор ответил на вопрос о том, является ли «Ливерпуль» претендентом на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Отметим, что после шести сыгранных туров подопечные Юргена Клоппа занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

– Это не борьба за титул. Я думаю, что в этом сезоне «Ливерпуль» не будет бороться за чемпионство, – приводят слова Агбонлахора британские СМИ.

Добавим, что на старте сезона «Ливерпуль» победил «Борнмут» (9:0) и «Ньюкасл» (2:1), сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Эвертоном» (0:0), а также уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).