«Ювентус» предпримет попытку подписать Фирмино в зимнее трансферное окно

Руководство «Ювентуса» по-прежнему заинтересовано в приобретении нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Как сообщает журналист Экрем Конур в своих соцсетях, туринский клуб постарается оформить трансфер 30-летнего бразильца в январе 2023 года. Прошедшим летом «бьянконери» пытались подписать игрока, однако им не удалось достичь соглашения с «красными».

Напомним, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. За это время он отыграл за клуб 333 матча, забил 101 гол и отдал 77 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Вместе с командой бразилец стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.