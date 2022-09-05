«Локомотив» не будет назначать нового тренера и продолжит доверять Циннбауэру

«Ман Сити» за 3,70? А может, и Месси с коэффициентом 15! Расклады перед стартом Лиги чемпионов

6 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Сразу в нескольких квартетах очевидных претендентов на плей-офф больше двух, а значит, кто-то обязательно станет лишним.