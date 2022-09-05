«Локомотив» не будет назначать нового тренера и продолжит доверять Циннбауэру

«Локомотив» принял решение сохранить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера московского клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
По информации источника, железнодорожники не планируют приглашать на должность наставника команды Сергея Юрана, ранее покинувшего «Химки». Отмечается, что руководство столичного клуба сделает ставку на 52-летнего немца.
Напомним, 5 сентября стало известно об уходе Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».
После восьми сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.
источник: «Советский спорт»