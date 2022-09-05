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«Локомотив» не будет назначать нового тренера и продолжит доверять Циннбауэру

Ранее команду покинул Марвин Комппер.
05 сентября 2022 16:39
автор: Владислав Корегин

«Локомотив» принял решение сохранить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера московского клуба. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, железнодорожники не планируют приглашать на должность наставника команды Сергея Юрана, ранее покинувшего «Химки». Отмечается, что руководство столичного клуба сделает ставку на 52-летнего немца.

Напомним, 5 сентября стало известно об уходе Марвина Комппера из тренерского штаба «Локомотива».

После восьми сыгранных туров в текущем сезоне РПЛ москвичи занимают девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.

источник: «Советский спорт»
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