Агуэро считает «ПСЖ» одним из фаворитов Лиги чемпионов из-за наличия Месси в составе

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро назвал «ПСЖ» одним из фаворитов Лиги чемпионов.

«Команда Лео всегда будет фаворитом. У Лео менталитет победителя, который нужен любой команде. Мы знаем его соревновательный дух. Тем более, когда он играет вместе с такими великими футболистами, как Мбаппе и Неймар. К тому же «ПСЖ» уже получил необходимый еврокубковый опыт», - сказал Агуэро зарубежной букмекерской конторе.

Добавим, что группа Н, в которой выступает «ПСЖ» начнет свое выступление в Лиге чемпионов с 6 сентября. «ПСЖ» сыграет дома с «Ювентусом».