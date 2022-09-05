Селюк заявил, что разговоры о возможном чемпионстве «Спартака» в РПЛ пока неуместны

Известный агент Дмитрий Селюк поделился комментарием о матче восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2).

Отметим, что в составе красно-белых гол забил Александр Соболев. Петербуржцы ответили точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового.

– «Зенит» гораздо выше классом, это очевидно. Игра показала, что рано петь дифирамбы «Спартаку». А то ведь после удачного старта пошли разговоры о возможном чемпионстве, что «Спартак» даст бой «Зениту». Все эти разговоры пока неуместны, – сказал Селюк.

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Спартак» идет пятым (16 очков).