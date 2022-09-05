Нападающий «Реала» Винисиус получил испанское гражданство

Стало известно о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал гражданином Испании.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, 22-летнему бразильцу вручили новое гражданство спустя день после закрытия летнего трансферного окна. Таким образом, мадридская команда будет иметь возможность зарегистрировать футболиста не из ЕС.

Напомним, что Винисиус защищает цвета «Реала» с июля 2018 года. Всего за «сливочных» он отыграл 175 матчей, забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с командой форвард стал двукратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.