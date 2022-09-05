Тренер «Крыльев Советов» Осинькин опроверг слухи о том, что он может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на появившуюся новость о том, что он может продолжить свою карьеру в «Локомотиве».

Ранее стало известно, что руководство железнодорожников рассматривает кандидатуру 57-летнего специалиста в качестве нового наставника столичного клуба.

– Со мной никто не связывался. Я работаю, я – тренер «Крыльев Советов», меня в команде все устраивает, – приводит слова Осинькина портал «Метарейтинг».

Напомним, что Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в восьми турах. Контракт тренера с волжанами рассчитан до лета 2025-го.