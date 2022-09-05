Экс-игрок ЦСКА Шкурин подписал контракт с «Маккаби» из Петах-Тиквы

Пресс-служба израильского клуба «Маккаби Петах-Тиква» сообщила о заключении трудового соглашения с бывшим нападающим ЦСКА Ильей Шкуриным.

Отмечается, что 23-летний белорус будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона-2022/23. Ранее стало известно о том, что футболист приостановил действие своего контракта с ЦСКА.

Напомним, что Шкурин выступал за армейцев с января 2020 года. Всего за красно-синих он провел 19 матчей, забив три гола.

Ранее ЦСКА отдавал Шкурина в аренду в киевское «Динамо» и польский «Ракув».