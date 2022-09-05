Рис Джеймс продлил контракт с «Челси» до лета 2028 года

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «синих».
Отмечается, что трудовое сотрудничество между 22-летним англичанином и «аристократами» рассчитано до конца сезона-2027/28.
Напомним, Джеймс является воспитанником академии «Челси». Всего за команду он провел 128 матчей, забил десять голов и отдал 20 результативных передач. Вместе с «синими» игрок стал победителем Лиги чемпионов.
Текущая трансферная стоимость Джеймса оценивается в 60 миллионов евро.