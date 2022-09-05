Карлес Пуйоль: «Барселона» входит в число фаворитов Лиги чемпионов

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль выразил мнение, что каталонский клуб претендует на победу в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

Отметим, что подопечные Хави сыграют в одном квартете с «Баварией», «Интером» и чешской «Викторией».

– Была проделана очень хорошая работа, у «Барселоны» очень хороший состав, и они смогут бороться за все титулы. «Барса» входит в число фаворитов Лиги чемпионов, – цитируют Пуйоля испанские СМИ.

Также Пуйоль добавил, что на победу в европейском турнире претендуют «ПСЖ», «Реал», а также клубы АПЛ.

В последний раз «Барселона» завоевывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.