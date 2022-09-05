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«Торпедо» – «Ростов». Стартовые составы

Игра между командами пройдет 5 сентября в 20:00 мск.
05 сентября 2022 19:03
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Торпедо» и «Ростова» на матч восьмого тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в понедельник, 5 сентября, на «Арене-Химки». Начало – в 20:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Ян Бобровский.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Что касается «Торпедо», то московская команда идет на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

источник: «Советский спорт»
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