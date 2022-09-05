Клубы из Турции и Азербайджана претендуют на экс-форварда «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиша

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш входит в сферу интересов двух клубов.

По информации азербайджанских соцсетей, 31-летнего игрока из Кабо-Верде планирует подписать «Карабах». Отмечается, что конкуренцию в борьбе за форварда готов составить турецкий «Хатайспор».

Напомним, что Зе Луиш выступал за «Локомотив» с октября 2020-го по январь 2021 года. Всего за железнодорожников он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.

В период с 2015 по 2019 годы нападающий защищал цвета «Спартака». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России.

В данный момент Зе Луиш пребывает в статусе свободного агента. Прошедшим летом он покинул саудовский «Аль-Таавун».