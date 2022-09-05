Месси, Неймар и Мбаппе включены в заявку «ПСЖ» на матч против «Ювентуса»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» огласила заявку команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Отметим, что очная встреча клубов состоится 6 сентября в Париже. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен англичанин Энтони Тэйлор.
Добавим, что в состав попали лидеры парижан, а именно Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
Вратари: Доннарумма, Навас, Рико.
Защитники: Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле.
Полузащитники: Верратти, Руис, Перейра, Витинья, Саншеш, Солер.
Нападающие: Мбаппе, Неймар, Месси, Сарабия.
Добавим, что помимо «Ювентуса» и «ПСЖ», в группе Н выступят «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы.