Невилл заявил, что АПЛ приобрела в лице Холанда футболиста, который выиграет «Золотой мяч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а в настоящий момент эксперт английских СМИ, Гари Невилл восторгается решением «Манчестер Сити» купить норвежского нападающего Эрлингма Холанда.

«Я могу сказать, что я нахожусь от него в полном восторге. Мы (английская команда - прим.) впервые подписали футболиста, которого я считаю одним из двух/трех лучших игроков в мире в будущем. Обычно такие игроки едут в «ПСЖ», мадридский «Реал» или «Барселону». Криштиану Роналду и Тьерри Анри стали такими в «Манчестер Юнайдет» и «Арсенале», от них не ожидали такого прогресса, они стали такими здесь.

А Холанд — все уже ждут, что он будет суперзвездой, выиграет «Золотой мяч» и станет лучшим игроком в мире. Это захватывающе — такого в английской премьер-лиге давно не было», - сказал Невилл.

«Манчестер Сити» заплатит дортмундской «Боруссии» за Холанда 60 млн евро, при этом сумма была разделена на несколько платежей.

В текущем сезоне 22-летний форвард забил десять мячей и отдал одну голевую передачу в семи матчах.