Мбаппе не верит в то, что Погба пытался проклясть его

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на слухи о том, что полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обращался за помощью к шаманам, чтобы проклясть его.

Ранее подобную информацию распространил брат Погба – Матиас. Также отмечалось, что родственник игрока «бьянконери» вымогал у Поля сумму в размере 13 миллионов евро.

– Сейчас я предпочитаю верить на слово товарищу по команде. Это его слово против слов его брата, я намерен верить партнеру по команде. Сейчас не время вкладывать в это много смысла. Я отстранен от всего этого, – цитируют Мбаппе французские СМИ.

Добавим, что Мбаппе и Погба вместе выступают за сборную Франции. В составе национальной команды они оба стали чемпионами мира.