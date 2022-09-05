В ЦСКА объяснили исключение Мухина из заявки

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Бройдо объяснил действия клуба по исключению из заявки полузащитника Максима Мухина.

«Это технический перенос футболиста из одного списка в другой, который невозможно провести без «отзаявки». Дело в том, что по регламенту Кубка России на поле могут находиться одновременно не более 5 футболистов не из списка 3A. У ЦСКА в списке 3A заявлены в настоящий момент 18 футболистов при 7 свободных слотах. При этом в списке 3B, например, очевидные игроки первой команды Мухин и Яковлев. Поэтому за счет технического переноса футболистов из одного списка в другой у тренерского штаба появляется больше возможностей по формированию состава на кубковые матчи», - написал Брейдо в телеграм-канале.

На официальном сайте российской премьер-лиги Мухин был отзаявлен 5 сентября. В ФОНБЕТ Кубке России армейцы играли с «Торпедо» (0:2) 31 августа. Следующий матч красно-синих в данном турнире пройдет 14 сентября, когда ЦСКА примет на своем поле «Урал».

В текущем сезоне Мухин провел 8 матчей за ЦСКА, отдав 2 голевые передачи.

Напомним, что армейцы купили 20-летнего футболиста у «Локомотива» за 170 тысяч евро. Данный трансфер произошел перед началом РПЛ-2021/22.