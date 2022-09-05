Кроос выступил с критикой в адрес игроков, уезжающих в английские клубы за большими деньгами

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался об игроках, переезжающих в клубы АПЛ за большими зарплатами.

Отметим, что прошедшим летом мадридскую команду покинул бразильский хавбек Каземиро, ставший футболистом «Манчестер Юнайтед».

– Доходы от ТВ-прав уже многие годы в Англии значительно выше, и это до сих пор не привело к тому, что английские клубы выигрывают все трофеи. Слава богу, не все игроки стремятся к высокой зарплате, кто-то хочет выигрывать титулы и развиваться как футболист, – цитируют Крооса GOAL зарубежные СМИ.

Напомним, что Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он провел 369 матчей, забил 25 голов и отдал 83 результативных паса. Вместе с командой полузащитник стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.