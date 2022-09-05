Борис Ротенберг может сменить Цорна на посту спортивного директора «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг может сменить Томаса Цорна на посту спортивного директора клуба, сообщает «РБ-Спорт».

Ранее железнодорожники объявили об увольнении немецкого тренера Марвина Комппера, который отвечал за основную команду. Теперь Йозеф Циннбауэр стал фактическим главным тренером «Локомотива», а не номинально из-за отсутствия у Комппера соответствующей лицензии.

Сообщается, что в дальнейшем судьбу главного тренера решит именно Борис Ротенберг.

Напомним, что Ротенберг-младший выиграл с «Локомотивом» чемпионат России и кубок страны