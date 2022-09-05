Форвард «Пари НН» Кротов рассказал о результатах клуба на старте нового сезона РПЛ

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов поделился мнением по поводу последних результатов клуба в сезоне-2022/23.

Отметим, что в данный момент нижегородцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков в восьми сыгранных турах. 3 сентября команда Михаила Галактионова на своем поле обыграла «Факел» (3:1).

– Победы над «Уралом» и «Факелом» добавят команде уверенности? В этом нет никаких сомнений. Я вижу, с каким настроением и с какой самоотдачей ребята работают на тренировках, как серьезно настраиваются на игры. Верю в то, что от игры к игре мы будем прибавлять, набирать очки и подниматься вверх по турнирной таблице, – сказал Кротов в интервью клубной пресс-службе нижегородцев.

Добавим, что 10 сентября «Пари НН» сыграет в гостях с «Ахматом».