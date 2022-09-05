Полузащитнику «Ювентуса» Погба потребуется операция

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Поль Погба будет прооперирован, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Напомним, что травму колена 29-летний хавбек получил в июле на тренировке клуба.
Футболист хотел обойтись без хирургического вмешательства, но последнее медицинское обследование показало, что оно необходимо.
Ожидается, что Погба вернется в строй через шесть недель после операции.
Таким образом, он может успеть восстановится к чемпионату мира в Катаре, который начнется 20 ноября.
источник: «Советский спорт»