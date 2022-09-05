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«Ростов» вырвал победу в концовке матча с «Торпедо»

Решающий гол ростовчане забили на 99-й минуте.
05 сентября 2022 22:04
автор: Владислав Корегин

Матч восьмого тура чемпионата России «Торпедо» – «Ростов» завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в добавленное ко второму тайму время. Его автором стал защитник Максим Осипенко, удачно реализовавший 11-метровый удар. Добавим, что гости дважды перебивали пенальти – голкипер автозаводцев Егор Бабурин два раза сошел с линии ворот, отбивая удары Николая Комличенко и Егора Голенкова.

Таким образом, «Ростов» набрал 16 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» идет 15-м (1 очко).

11 сентября «Ростов» сыграет дома против «Спартака», а «Торпедо» в тот же день отправится в гости к «Уралу».

Чемпионат России

8-й тур

«Торпедо» – «Ростов» – 0:1 (0:0)

Гол: Осипенко, 90+9 (с пенальти)

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Кожемякин, Нетфуллин, Рейхмен (Померко, 56), Енин (Ле Таллек, 81), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 56), Караев (Коста, 87).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Чернов, 16), Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев (Нтумба, 69), Глебов, Щетинин (Голенков, 69), Полоз (Миронов, 46), Комличенко.

Предупреждения: Смольников (11), Эркинов (13), Рейхман (19), Лебеденко (44), Енин (59), Кутепов (90+1), Кожемякин (90+3), Самсонов (90+6), Бабурин (90+7).

источник: «Советский спорт»
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