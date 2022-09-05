Форвард «Торпедо» Караев признан лучшим игроком матча с «Ростовом»

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что нападающий «Торпедо» Давид Караев стал лучшим игроком матча восьмого тура лиги с «Ростовом» (0:1).

Отметим, что 27-летний футболист провел на поле 87 минут и не отличился результативными действиями. Автором единственного гола стал защитник ростовчан Максим Осипенко, удачно реализовавший 11-метровый удар на 99-й минуте.

В данный момент «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Торпедо» идет 15-м (1 очко).

11 сентября команда Валерия Карпина сыграет дома против «Спартака», а подопечные Николая Савичева в тот же день отправятся в гости к «Уралу».