Тренер «Севильи» Лопетеги назвал Гвардиолу лучшим тренером мира накануне матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между командами.

Отметим, что очная встреча клубов состоится 6 сентября в Севилье. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен итальянец Давиде Масса.

– Я считаю Гвардиолу лучшим тренером мира, это правда. Трудно объективно оценивать тренерскую работу, но, на мой взгляд, в непростой ситуации в современном футболе Гвардиола всегда был последователен и продолжал развивать все свои команды, – цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в одном квартете с «Севильей» и «Манчестер Сити» сыграют дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген».