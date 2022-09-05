«Барселона» и «Реал» претендуют на подписание полузащитника «Динамо» Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может продолжить свою карьеру в одном из топ-клубов Ла Лиги.

По информации испанских СМИ, 19-летний хавбек входит в сферу интересов «Барселоны» и «Реала». Отмечается, что в данный момент руководство бело-голубых не получало предложений от обеих команд по трансферу хавбека.

Ранее сообщалось, что «Челси» предпримет попытку подписать Захаряна в январе 2023 года.

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.