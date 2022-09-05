СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший полузащитник ЦСКА Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»

Футболист является выпускником академии турецкой команды.
05 сентября 2022 23:48
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Трабзонспора» сообщила о возвращении в клуб атакующего полузащитника Юсуфа Языджи.

Отмечается, что команда арендовала 25-летнего хавбека у «Лилля» до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под 61-м номером.

Напомним, Языджи является воспитанником академии «Трабзонспора». Всего за коллектив он провел 100 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. В декабре 2019 года футболист перешел в «Лилль».

В составе ЦСКА полузащитник выступал на правах аренды с января по май 2022 года – на его счету 12 проведенных встреч, в которых он отличился восемью забитыми мячами и двумя ассистами.

Это интересно:
Бывший полузащитник ЦСКА Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»
Футболист является выпускником академии турецкой команды.
05.09.2022 23:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» и «Реал» претендуют на подписание полузащитника «Динамо» Захаряна
Ранее интерес к российскому игроку проявлял «Челси».
05.09.2022 23:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Севильи» Лопетеги назвал Гвардиолу лучшим тренером мира накануне матча Лиги чемпионов
Игры между «Севильей» и «Манчестер Сити» состоится 6 сентября.
05.09.2022 23:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Торпедо» Караев признан лучшим игроком матча с «Ростовом»
Московский клуб минимально уступил своему сопернику со счетом 0:1.
05.09.2022 22:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ростов» вырвал победу в концовке матча с «Торпедо»
Решающий гол ростовчане забили на 99-й минуте.
05.09.2022 22:04
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитнику «Ювентуса» Погба потребуется операция
Хавбек сборной Франции летом получил травму мениска.
05.09.2022 20:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Форвард «Пари НН» Кротов рассказал о результатах клуба на старте нового сезона РПЛ
После восьми туров нижегородцы располагаются на десятой строчке таблицы.
05.09.2022 20:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Леау хочет зарабатывать в «Милане» 7,5 миллионов евро за сезон
Португальский футболист настаивает на пятикратном повышении своей зарплаты.
05.09.2022 20:38
Футбол
автор: Владислав Корегин
Борис Ротенберг может сменить Цорна на посту спортивного директора «Локомотива»
Железнодорожники 5 сентября провели изменения в тренерском штабе.
05.09.2022 20:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кроос выступил с критикой в адрес игроков, уезжающих в английские клубы за большими деньгами
Ранее в Англию переехал бывший партнер немца по «Реалу» - Каземиро.
05.09.2022 20:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Проверка игры рукой? Получили команду сверху». Главный тренер «Динамо» Кудашов — о разгроме «Нефтехимика»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против Нефтехимика» (6:1).
В РПЛ возможно всё! Как в ворота «Торпедо» поставили спорный 11-метровый на 93-й минуте и дали дважды его перебить
Скучнейший матч 8-го тура РПЛ между аутсайдером чемпионата и «Ростовом» Валерия Карпина катился к нулевой ничьей, когда на поле началось форменное безумие.
«Какие вопросы к судье Бобровскому? Он все сделал правильно». Хусаинов — о трех пенальти в ворота «Торпедо» на последней минуте
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал для «Плеймейкера» резонансную концовку матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» - «Ростов» (0:1). Арбитр Ян Бобровский дважды принял решение перебить пенальти, назначенный в ворота хозяев на третьей компенсированной минуте.
Знарок поиграл мускулами! Как «Ак Барс» закатал в лед действующего обладателя Кубка Гагарина
Звездный «Ак Барс» Олега Знарка одержал свою первую победу в новом сезоне КХЛ, переиграв в гостях ЦСКА (5:1).
«Ман Сити» за 3,70? А может, и Месси с коэффициентом 15! Расклады перед стартом Лиги чемпионов
6 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Сразу в нескольких квартетах очевидных претендентов на плей-офф больше двух, а значит, кто-то обязательно станет лишним.
«Только фарт мог спасти красно-белых». Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от гостевой победы «Зенита» над «Спартаком» (2:1).
«Спартак», «Зенит» и «золотая бутса». Обзор футбольных мемов
Последние новости из мира футбола в картинках.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.09.2022: на кону 14 299 414 рублей!
5 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Вот и сказочке конец… Как Медведев потерял на US Open титул и первую ракетку мира
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке минувшей ночью из четырех россиян в четвертьфинал пробился один Карен Хачанов. Даниил Медведев в четырех партиях проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
«Не хочу обижать «Спартак», но должны были побеждать крупнее». Вратарь «Зенита» — о главном матче РПЛ
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика