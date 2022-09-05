Бывший полузащитник ЦСКА Языджи подписал контракт с «Трабзонспором»

Пресс-служба «Трабзонспора» сообщила о возвращении в клуб атакующего полузащитника Юсуфа Языджи.

Отмечается, что команда арендовала 25-летнего хавбека у «Лилля» до конца сезона-2022/23. Игрок будет выступать под 61-м номером.

Напомним, Языджи является воспитанником академии «Трабзонспора». Всего за коллектив он провел 100 матчей, забил 22 гола и отдал 21 результативную передачу. В декабре 2019 года футболист перешел в «Лилль».

В составе ЦСКА полузащитник выступал на правах аренды с января по май 2022 года – на его счету 12 проведенных встреч, в которых он отличился восемью забитыми мячами и двумя ассистами.