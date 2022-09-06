Тухель о матче с загребским «Динамо»: Они используют статус аутсайдера

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Динамо» привыкло побеждать, это в их менталитете. Они прошли квалификацию, а это всегда непросто. Они заслужили свое место в групповом этапе. Почти уверен, что они намерены показать с нами техничный и эмоциональный футбол. У них есть индивидуальные таланты, так в загребском «Динамо» было всегда, так всегда было в хорватских командах.

Впереди у них скорость и дриблинг, хорошие фланги. Они используют статус аутсайдера, чтобы сыграть выше ожиданий, и постараются сделать так, чтобы мы сыграли ниже своих возможностей. Таков их план. Мы должны об этом помнить», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет в Загребе. Начало в 19.45 по московскому времени. Кроме хорватов и англичан в группе Е также выступают австрийский «Зальцбург» и итальянский «Милан».