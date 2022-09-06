Уткин призвал пересмотреть правило нахождения вратаря на линии во время исполнения пенальти

Комментатор Василий Уткин заявил, что правило нахождения вратаря на линии ворот при исполнении пенальти безнадежно устарело.

Напомним, в добавленное время матча восьмого тура РПЛ «Торпедо» - «Ростов» гости трижды били 11-метровый удар из-за того, что вратарь москвичей Егор Бабурин, по мнению арбитра, уходил с ленточки. Первые два удара голкипер отразил, но в третий раз капитулировал.

«Правило плохое. Оно устарело. Надо рассмотреть правило буллитов, оно не действует против природы вратаря, оно позволяет ему пусть и в проигрышной, почти безнадежной ситуации, но - защищать свои ворота, выполнять свой долг в меру умений. А не следить, где был шип его пятки в момент удара.

Бабурин, браво! Просто все было против вас, Егор», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Забитый мяч стал единственным в матче и принес победу дончанам.