Анчелотти заявил, что «Реалу» на руку отсутствие статуса фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Лиге чемпионов.

«Я не удивлен, что «Реал» вновь не считают фаворитом Лиги чемпионов. Я вижу в этом хороший знак. В прошлом сезоне нам давали еще меньше шансов на победу. Но в этом году мы стали сильнее. Думаю, в этом розыгрыше все будет так же, как и в прошлый раз, - мы будем бороться до конца и, я надеюсь, сможем конкурировать до самого финала», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, 6 сентября «Реал» проведет свой первый матч в групповом этапе турнира. Мадридцы на выезде сыграют против шотландского «Селтика». Начало встречи в 21.45 по московскому времени.

Кроме испанцев и шотландцев, в группе F выступают также немецкий «Лейпциг» и донецкий «Шахтер».