Уткин объяснил, почему «Локомотиву» нужно вернуть Семина

Комментатор Василий Уткин объяснил, почему «Локомотиву» стоит вернуть Юрия Семина на пост главного тренера команды.

«Конечно, нужно вернуть Семина в Локомотив. Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне стало известно о том, что руководство железнодорожников отправило в отставку Марвина Комппера, фактически управлявшего командой. Формальный наставник команды Йозеф Циннбауэр сохранил свой пост.

После восьми туров «Локомотив» с девятью очками занимает девятое место в турнирной таблице. В последнем матче команда на своем поле уступила грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2, большую часть встречи проведя с численным преимуществом.